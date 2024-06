Подмосковье, Казахстан и КНР построят в Селятино новый транспортно-логистический хаб

Документ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель правления АО «Национальная компания «КТЖ» Нурлан Сауранбаев и председатель правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов.

«Это первый в Подмосковье трехсторонний проект, который объединяет Россию, Китай, Казахстан. Он важен для укрепления экономических связей между нашими странами. И Китай, и Казахстан являются стратегическими партнерами Подмосковья, в том числе и по экспорту», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Планируемые мощности нового хаба — мультисклад на шестьдесят пять тысяч квадратных метров, контейнерные площадки и три тысячи километров железнодорожных путей.

Как отметил председатель правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов, этот проект важен для всех трех стран, он даст им преимущества по перевалке и обработке грузов, а также позволит максимально задействовать потенциал участников проекта.

Кроме того, на ПМЭФ была подписана декларация о создании и запуске цифровой экосистемы на маршруте Китай — Казахстан — Россия. Подписи под документом поставили генеральный директор KTZ Express Дамир Кожахметов, гендиректор Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., LTD Юань Сяоцзунь и председатель совета директоров АО «Славтранс-Сервис» Андрей Голландцев.