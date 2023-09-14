Полномочный представитель президента России Щеголев поздравил Воробьева со вступлением в должность губернатора

Полномочный представитель российского президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев от имени главы государства Владимира Путина поздравил Андрея Воробьева со вступлением в должность губернатора Подмосковья.

«По результатам голосования вы [, Андрей Воробьев] одержали убедительную победу и получили по-настоящему народную поддержку в Подмосковье. Итоги губернаторских выборов отражают высокий уровень доверия со стороны жителей области», – отметил Щеголев.

По его словам, жители Московской области смогли увидеть реальные результаты деятельности главы региона. Полномочный представитель президента России также выразил благодарность местным жителям, которые приняли участие в процедуре выборов и поддержали планы на ближайшее будущее.

«Московская область – стратегически важный регион с огромным человеческим потенциалом, с прекрасными перспективами для роста, инвестиций, всестороннего социально-экономического развития», – заключил Щеголев.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев вступил в должность губернатора Подмосковья. Торжественное мероприятие состоялось в Доме правительства региона. Церемония открылась с внесения в зал флагов России и Подмосковья, официальных символов главы региона.