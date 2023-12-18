Предприниматели из Подмосковья и Белоруссии обсудили перспективы сотрудничества

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в бизнес-форуме, участниками которого стали предприниматели из области и республики. Встреча прошла в индустриальном парке «Великий камень».

Как отметил Воробьев, Россия и Белоруссия — это дружественные страны. В части развития предпринимательства у обеих сторон есть желание реализовывать свои проекты.

«Задача моей команды — оказать всестороннюю поддержку. Это и бесплатная земля, и быстрое присоединение к коммуникациям, что является определяющим при реализации бизнес-плана, и финансовые инструменты поддержки. Я очень надеюсь, что сегодняшнее общение будет полезно», - сказал губернатор.

В Подмосковье действует ряд мер поддержки инвесторов, работает 69 индустриальных парков с числом резидентов более 1,5 тысячи и пять ОЭЗ с двумя сотнями резидентов. Помимо этого, открыто 19 промышленных технопарков — это еще более 560 резидентов. В регионе работает около 120 компаний с участием белорусского капитала.

«У нас есть индустриальные парки, в Минской области есть прекрасные свободные экономические зоны, и это, конечно, должно обеспечить результат. Ну и, конечно же, важен поиск технологий. Необходимо их внедрять в полезные продукты», - добавил Воробьев.

Как отметил председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин, у Подмосковья и Минской области много общего — значительную долю в регионах составляет промышленность.

«Сегодня Московская область для нас — важнейший торгово-экономический партнер. У нас много взаимной торговли, есть программы по импортозамещению, возможность использовать государственную поддержку для реализации важнейших проектов, необходимых для наших двух стран», - сказал он.

В число участников форума вошли ГК АНТРАКС из Фрязино, которые давно работают с белорусскими электросетевыми компаниями, и холдинг «Автокомпоненты», в который входит 11 предприятий Белоруссии. По словам его гендиректора Александра Марченко, практически все поставки на российский рынок идут через Подмосковье.

«У нас в Московской области расположен торговый дом БАТЭ, и почти все поставки нашей продукции в регионы РФ мы осуществляем через него. Так что Подмосковье для нас стало уже родным», - сказал он.

Также на форуме свою продукцию продемонстрировало китайско-белорусское совместное предприятие «Авиационные технологии и комплексы». К примеру, были представлены дроны многофункционального назначения.