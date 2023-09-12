Президентские проекты обеспечивают скорость преобразований в регионе — губернатор Воробьев
Фото: [Константин Семенец]
Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность реализации президентских проектов и программ в регионе. По его мнению, они влияют на скорость положительных преобразований территорий. Об этом он заявил на еженедельном совещании губернатора с региональным правительством и главами округов в режиме ВКС.
«Хочу особо подчеркнуть поддержку президента. Все мы стали свидетелями открытия масштабных проектов, которые были открыты накануне. Мы тесно работаем с правительством Российской Федерации, и все, что касается президентских проектов, обеспечивает гораздо более высокие скорости преобразований», — сказал Воробьев.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье запущены третий и четвертый центральные диаметры — МЦД-3 и МЦД-4, в церемонии открытия принимал участие президент Владимир Путина. Глава государства также дал стар движению по подмосковному участку трассы М-12 Москва — Казань».
Губернатор сообщил, что реализация президентских проектов в Подмосковье продолжится.