Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность реализации президентских проектов и программ в регионе. По его мнению, они влияют на скорость положительных преобразований территорий. Об этом он заявил на еженедельном совещании губернатора с региональным правительством и главами округов в режиме ВКС.