Путин: Подмосковье может стать примером для регионов России в поддержке семей участников СВО

Глава Московской области отметил, что этим летом для детей военнослужащих был организован отдых в оздоровительных лагерях: 1,6 тысячи детей отдохнули на море, еще 900 — в подмосковном лагере «Литвиново».

«Что касается поддержки семей, <…> мы стараемся максимально быть рядом в каждой территории Подмосковья. <…> стараемся, несмотря на время, уделять внимание больше тем, кто нуждается в опеке», — рассказал Воробьев.

Владимир Путин, в свою очередь, выразил надежду, что Андрей Воробьев и дальше продолжит лично заниматься вопросами оказания помощи семьям участников СВО. Президент подчеркнул, что в Подмосковье данная работа уже выстроена и может стать примером для других российских регионов.

Встреча Владимира Путина и Андрея Воробьева состоялась сегодня. Губернатор Подмосковья также рассказал президенту о строительстве новых школ и транспортных проектах.