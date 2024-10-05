Губернатор Андрей Воробьев открыл новое творческое пространство в Жуковском в рамках проекта развития школьных театров

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, министром культуры РФ Ольгой Любимовой и председателем попечительского совета Национального фонда поддержки правообладателей, народным артистом России Никитой Михалковым открыл новое творческое пространство для юных артистов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Уточняется, что театральное пространство было организовано на базе школы №10 в Жуковском, которая в текущем учебном году впервые приняла учеников. Благодаря инициативе НФПП по созданию и совершенствованию материально-технической базы школьных театров там появилась современная сцена с профессиональным световым, звуковым и видеооборудованием. Кроме того, фонд передал школьникам костюмы и декорации для постановок, на оснащение театра были выделены средства из регионального бюджета.

Андрей Воробьев также поздравил педагогов с Днем учителя, добавив, что однажды народный артист РФ Никита Михалков обратился к нему с идеей и особо отметил важность школьных театров.

«Для того чтобы он был, конечно, нужны какие-то средства, но согласитесь, что никакой школьный театр не работает без наставника, без его вдохновителя. И у нас, в Московской области, это движение очень распространено - огромное количество школьных театров. Они готовы состязаться и реализовывать свои самые смелые идеи. Я хочу поблагодарить человека, который олицетворяет творческие театры. Здесь, в Жуковском, это Елена Владимировна Жихарева. Мы с Никитой Сергеевичем как раз говорили о том, что всю свою жизнь вы посвятили детям, творчеству и спектаклям. В вашем лице низкий поклон всем, кто этим занимается», - сказал губернатор.

Уточняется, что на новой театральной сцене станут заниматься ребята из двух местных коллективов. Театр школы № 10 «Вдохновение», которым руководит учитель русского языка и литературы Галина Точилова, открылся всего два года назад и насчитывает свыше 250 юных актеров. Также - «Школьный экспериментальный студийный театр», где под руководством Елены Жихаревой занимаются более 350 детей. «ШЭСТ» в этом году празднует свое 30-летие, на его счету награды в международных и всероссийских фестивалях-конкурсах, золото, серебро и две бронзы Всероссийских Дельфийских игр.

В рамках торжественного открытия в школе №10 дети представили мини-спектакль по одноименному произведению Сергея Михалкова «Зайка-Зазнайка».

«Я с огромной радостью поздравляю вас, ребята, с замечательным спектаклем по мотивам сказки моего отца. Я рад, что Национальный фонд поддержки правообладателей инициировал идею создания проекта Школьных театров, и важно, что проект получил поддержку Министерства культуры РФ», - отметил Никита Михалков.

В настоящее время в Подмосковье работает более тысячи школьных театров, 40 из них носят почетное звание «Образцовый детский коллектив Московской области». Всего в них занимаются около 30 тыс. ребят по разным направлениям.

Уточняется, что также в ходе торжественной церемонии глава Минспросвещения России Сергей Кравцов вручил знаки «За верность профессии» учителю физики гимназии № 1 г. Жуковского Валентине Бандуриной и заместителю директора по учебно-воспитательной работе школы-интерната г. Жуковского Наталье Кузьминой, а губернатор Андрей Воробьев присвоил почетное звание «Заслуженный работник образования Московской области» воспитателю Валентине Донсковой и учителю русского языка и литературы Николаю Лобанову из школы-интерната, реализующей адаптированные образовательные программы, а также методисту лицея №14 им. М.М. Громова Наталья Панюкова.