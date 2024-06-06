Соглашение в сфере авиастроения подписало Правительство Подмосковья и ГК «Протектор»

В Подмосковье будут делать компоненты двигателей и шасси, а также осуществлять капремонт деталей для гражданских самолетов. Соглашение о реализации инвестпроекта, направленного на импортозамещение в сфере авиастроения, подписали на ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев и член правления, соучредитель ГК «Протектор» Александр Колбасов.

«Авиастроение — одна из важнейших отраслей российской промышленности. Чтобы обеспечить нашей стране технологический суверенитет, необходимо, в том числе, расширять и модернизировать парк самолетов. ГК «Протектор» будет ремонтировать и производить комплектующие для того, чтобы «Боинги» и «Айэрбасы», находящиеся в арсенале российских авиакомпаний, были всегда в исправном состоянии», — сказал Андрей Воробьев.

Ожидается, что новое производство позволит сократить зависимость в западных комплектующих для пассажирских лайнеров Boeing 737 и Airbus A-320. Уже подобрана локация для размещения производства — возле аэропорта «Домодедово» в Раменском округе.

Инвестор намерен вложить в производство порядка трех с половиной миллиардов рублей, а также создать восемьсот новых рабочих мест со средней заработной платой 100 тыс. рублей. Ежегодные налоговые отчисления в бюджет области составят около одного миллиарда рублей. Строительство начнется в этом году, а завершится в 2026-м.