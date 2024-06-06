Соглашение в сфере авиастроения подписало Правительство Подмосковья и ГК «Протектор»
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В Подмосковье будут делать компоненты двигателей и шасси, а также осуществлять капремонт деталей для гражданских самолетов. Соглашение о реализации инвестпроекта, направленного на импортозамещение в сфере авиастроения, подписали на ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев и член правления, соучредитель ГК «Протектор» Александр Колбасов.
«Авиастроение — одна из важнейших отраслей российской промышленности. Чтобы обеспечить нашей стране технологический суверенитет, необходимо, в том числе, расширять и модернизировать парк самолетов. ГК «Протектор» будет ремонтировать и производить комплектующие для того, чтобы «Боинги» и «Айэрбасы», находящиеся в арсенале российских авиакомпаний, были всегда в исправном состоянии», — сказал Андрей Воробьев.
Ожидается, что новое производство позволит сократить зависимость в западных комплектующих для пассажирских лайнеров Boeing 737 и Airbus A-320. Уже подобрана локация для размещения производства — возле аэропорта «Домодедово» в Раменском округе.
Инвестор намерен вложить в производство порядка трех с половиной миллиардов рублей, а также создать восемьсот новых рабочих мест со средней заработной платой 100 тыс. рублей. Ежегодные налоговые отчисления в бюджет области составят около одного миллиарда рублей. Строительство начнется в этом году, а завершится в 2026-м.
«Будем расширять линейку самолетов, чтобы покрыть потребность по всем иномаркам, которые эксплуатируются в России, и максимально уйти от зависимости от западных стран до начала ввода в строй новых российских самолетов. Кстати, для отечественных воздушных судов мы уже начали производство деталей конструкции планера и в будущем планируем увеличить номенклатуру производимых изделий, — отметил Александр Колбасов.