В Подмосковье в онлайн-формат переведут собрания собственников в половине жилфонда

В Подмосковье в этом году планируется перевести в онлайн-формат собрания собственников половины жилого фонда. Ход реализации проекта обсудили на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным правительством и главами муниципалитетов.

«Сейчас эксперимент, который прошел у нас в ряде муниципалитетов, говорит о том, что электронное голосование, взаимодействие дает очень заметные результаты, способствует обеспечению качественной работы УК, смены компании в случае, если она не удовлетворяет требованиям», - отметил губернатор.

В области насчитывается свыше 47 тыс. многоквартирных домов. Их обслуживают около 850 УК. За пять лет от одной УК к другой перешли более половины жилых домов. С переходом на электронное голосование будет исключена фальсификация протоколов и, как следствие, возможность незаконной смены управляющей организации.

В рамках пилотного проекта на электронное голосование перевели по пять домов, обслуживающихся муниципальной УК. До конца года проектом планируется охватить более 50% домов области.

Принять участие в голосовании можно в системе ГИС ЖКХ, в приложении Госуслуги.Дом, путем передачи бланка администратору и через МФЦ. Сейчас проводится информирование жителей о новом формате.

Ранее сообщалось, что губернатор призвал повысить прозрачность коммуникации между УК и жителями.