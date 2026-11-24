24-26 ноября пройдут матчи заключительного тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, по итогам которых определятся все участники плей-офф. Турнирные интриги остаются во всех четырех группах.

Группа А

«Спартак» — 13 очков, «Оренбург» — 10, «Рубин» — 4, «Родина» — 3.

25 ноября. «Рубин» — «Родина». 26 ноября. «Оренбург» — «Спартак».

«Спартак» и «Оренбург» гарантировали места в плей-офф. Вопрос о победителе группы также практически решен. «Спартак» дома разгромил уральцев со счетом 5:1, и теперь красно-белым, чтобы остаться на первом месте, достаточно не проиграть с разницей в четыре мяча.

Фото: [ ФК «Рубин» ]

«Рубин» и «Родина» будут биться за место в Пути регионов. Казанцев устроит любая победа, в том числе и в серии пенальти. Если же в основное время случится ничья, а в серии пенальти точнее будет «Родина», то дальше пройдет столичный клуб. У команд окажется равное количество очков, но «Родина» получит преимущество за счет победы в личной встрече в первом туре (5:0).

Группа В

«Краснодар» — 10 очков, «Динамо» — 9, «Факел» — 6, «Ахмат» — 5.

25 ноября. «Ахмат» — «Краснодар», 26 ноября. «Динамо» — «Факел».

Фото: [ ФК «Динамо» ]

«Краснодар» вышел в плей-офф, «Динамо» близко к этому. Бело-голубые могут даже проиграть воронежцам с минимальным счетом. В этом случае установится равенство по очкам и личным встречам (в первой «Динамо» выиграло со счетом 1:0), но команда Сандро Шварца окажется выше по числу побед.

«Ахмат» рассчитывает на продолжение борьбы в Кубке, но для этого нужно набирать очки в матче с не особенно мотивированным «Краснодаром» и рассчитывать на неудачу «Факела». При равенстве очков у грозненцев будет преимущество перед воронежцами за счет личных встреч (2:1, 0:0).

Группа С

«Зенит» — 14 очков, «Крылья Советов» — 9, «Балтика» — 6, «Динамо» (Махачкала) — 1.

24 ноября. «Зенит» — «Крылья Советов». 25 ноября. «Динамо» (Махачкала) — «Балтика».

Фото: [ ФК «Зенит» ]

«Зенит» занял первое место в группе, махачкалинцы вылетают из Кубка России. «Балтика» и «Крылья» должны определить, кто из них продолжит борьбу в плей-офф Пути РПЛ, а кто отправится в Путь регионов.

«Балтика» займет второе место в группе, если победит в Дагестане в основное время, а самарцы не возьмут ни одного очка в Санкт-Петербурге. В этом случае за калининградцев сыграет преимущество в личных встречах. При всех остальных раскладах борьбу в Пути РПЛ продолжат «Крылья Советов».

Группа D

«Ростов» — 12 очков, ЦСКА — 8, «Акрон» — 7, «Локомотив» — 3.

24 ноября. «Акрон» — ЦСКА. 25 ноября. «Локомотив» — «Ростов».

«Ростов» несколько неожиданно стал досрочным победителем группы, «Локомотив» вылетел и может сосредоточиться на исправлении своего положения в чемпионате.

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

ЦСКА и «Акрон» остаются в Кубке: один клуб в Пути РПЛ, другой — в Пути регионов. «Акрон» на второе место выведет любая победа, даже по пенальти. Благо у тольяттинцев есть преимущество по личным встречам (1:0).

Первые матчи плей-офф Пути РПЛ пройдут 1-3 марта, Пути регионов — 16-18 марта.