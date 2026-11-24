Силы противовоздушной обороны уничтожили 20 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, в ночь на 24 ноября. Первые девять аппаратов сбили около 01:05, еще об уничтожении 11 дронов мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 04:54.

Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на Москву. Всего, по информации мэра столицы Сергея Собянина, было уничтожено 20 воздушных целей.

Первые сообщения о работе ПВО появились около 01:05. Тогда глава города рассказал о девяти сбитых беспилотниках, летевших в сторону Москвы.

Позднее атака продолжилась. В 04:54 Собянин сообщил, что военные уничтожили еще 11 БПЛА. Таким образом, общее число сбитых за ночь аппаратов достигло 20.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о возможных последствиях атаки уточняется.

Ранее сообщалось, что ПВО Минобороны сбила девять БПЛА на подлете к столице.