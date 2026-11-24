Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эфире «Матч Премьер» поделился своими мыслями о работе Хуана Карлоса Карседо в «Спартаке».

После первого круга красно-белые занимают третье место в РПЛ, на два очка отставая от лидирующего в турнире «Динамо».

«Мне кажется, что Карседо мешает как раз обилие тренерских идей. Лучшее — враг хорошего. Он каждый раз пытается найти что‑то такое, что немножко удивит соперника, поставит его в неудобное положение. А это не всегда работает», — сказал Талалаев.

Тренер «Балтики» высказался о том, что Карседо мог бы использовать в атаке одновременно двух нападающих — Мирлинда Даку и Манфреда Угальде: «эта пара в штрафной — это просто тихий ужас». Однако Талалаев указал, что пока испанский специалист предпочитает насыщать середину поля и за счет этого вынужден отказаться от агрессии в штрафной площади соперника.

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