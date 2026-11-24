Мошенники получают доступ к персональным данным россиянок, сообщая им о подарке от тайного поклонника, для получения которого необходимо продиктовать код из СМС. Об этом ТАСС сообщил зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

По его словам, мошенники звонят женщинам от имени лжесотрудников цветочных магазинов и бутиков по продаже съедобных букетов и сообщают о подарке от тайного поклонника. Для убедительности они называют имя абонента, его домашний или рабочий адрес и заявляют, что необходимо подтвердить готовность принять презент кодом из СМС-сообщения. После получения кода лжесотрудник на связь не выходит, а доставке не суждено сбыться: мошенники получают доступ к учетной записи гражданина на «Госуслугах» и используют персональные данные по своему усмотрению.

Машаров отметил, что более изощренные обманщики спустя некоторое время после получения кода звонят еще раз и сообщают, что с ними ранее связывался мошенник, а все персональные данные теперь скомпрометированы. При этом человека призывают четко выполнять указания, чтобы спасти сбережения, — заканчивается это известной схемой с «безопасным счетом».

Эксперт уточнил, что звонок от имени лжесотрудника магазина, службы доставки или правоохранительных органов — это один из методов социальной инженерии под названием «претекстинг», своего рода спектакль, который злоумышленники разыгрывают, чтобы вывести человека из равновесия и вовлечь в схему с «безопасным счетом».

Машаров порекомендовал не сообщать коды из СМС и сразу прекращать такой звонок, подчеркнув, что любой звонящий, который требует цифры из сообщения, — не курьер и не сотрудник, а мошенник. Он также отметил, что сервисы анонимной доставки цветов действительно существуют, но настоящие курьеры просят уточнить только адрес и удобное время, а не персональные данные.

Ранее Чернышов предупредил об опасности утечек данных через номер телефона, которым пользуются много лет.