В Щелково реализовали крупнейший в стране проект очистных сооружений
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
О развитии очистных сооружений в Московской области рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям. Он подчеркнул, что работа очистных сооружений – одна из важнейших тем для системы ЖКХ.
«Тема очистных сооружений в некоторых городах была кричащей. Самый масштабный проект в стране был реализован в Щелково. Кстати, он был сдан также досрочно. Касался он 700 тыс. жителей», - сказал глава региона.
Он добавил, что сейчас продолжается работа по модернизации очистных сооружений в других муниципалитетах: Лыткарино, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Кашире, Коломне, Можайске.
«Самые сложные два объекта – это Серпухов и Дубна, которые мы сегодня рассматриваем. Они требуют от нас 9,8 млрд. рублей. Соответственно, Павловский Посад. Мы также ищем эти возможности», - добавил Андрей Воробьев.