В Щелково реализовали крупнейший в стране проект очистных сооружений

«Самые сложные два объекта – это Серпухов и Дубна, которые мы сегодня рассматриваем. Они требуют от нас 9,8 млрд. рублей. Соответственно, Павловский Посад. Мы также ищем эти возможности», - добавил Андрей Воробьев.