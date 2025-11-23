Вода, канализация и электроснабжение в городе Шатура работают штатно

Системы водоснабжения, канализации и электроснабжения в городском округе Шатура функционируют в штатном режиме. В настоящее время проводятся работы по восстановлению теплоснабжения отдельных районов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Оперативный штаб проведет совещание в 13:00 с участием представителей аварийных служб и МЧС России. На заседании будут определены первоочередные мероприятия по нормализации работы коммунальной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что атака беспилотных летательных аппаратов на Шатурскую ГРЭС произошла в утренние часы. Силы противовоздушной обороны уничтожили часть воздушных целей, несколько единиц техники упали на промышленную территорию объекта.

Возникшее возгорание было локализовано в кратчайшие сроки. Специализированные подразделения продолжают работу на месте происшествия.