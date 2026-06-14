Джеймс Франко неожиданно завел страницу в ТикТоке

Голливудский актер Джеймс Франко, известный по фильмам «Восстание планеты обезьян», «Тихоокеанский рубеж» и «Ананасовый экспресс», неожиданно появился в сервисе коротких роликов ТикТок, передает Афиша Daily. Он опубликовал серию загадочных видео, в которых намекнул на какие-то серьезные события, но не стал объяснять, о чем именно идет речь.

В первом видео Франко представился зрителям и особо подчеркнул, что он «настоящий человек». Актер заявил, что не занимается продвижением каких-либо проектов, и попросил пользователей подписаться на его страницу, и пообещал, что позже расскажет о происходящем.

К 13 июня Франко выпустил уже семь роликов. В каждом из них он появляется в одной и той же синей футболке и продолжает повторять, что вокруг него происходит нечто необычное. Но никаких подробностей не раскрывает.

Название страницы актера — jamesfranco2319. Число 2319 фигурирует в одном из самых популярных роликов, где Франко просто молчит в кадре. Это видео набрало более 10 млн просмотров.

Многие зрители усомнились в искренности происходящего. Они обратили внимание, что Франко подписан всего на две страницы: на профиль фильма «Любовь встречает солнечный свет» и на аккаунт режиссера Кристиана Гуитона. Часть аудитории предположила, что публикации могут быть частью рекламной кампании будущего проекта.

Ранее сообщалось, что аукционный сервис выставил на торги кресло, на котором сидела Тейлор Свифт.