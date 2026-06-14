Немецкий бизнес остался лидером среди иностранных инвесторов в Московской области

Московская область продолжает переговоры с иностранными компаниями о расширении действующих и открытии новых производств. Несколько таких встреч прошли на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, на форуме состоялись переговоры с делегациями из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Беларуси. Ожидается, что по итогам ПМЭФ будут достигнуты новые договоренности с китайскими партнерами. Зиновьева выразила надежду, что эти проекты также будут реализованы.

Кроме того, прошла встреча с Немецкой внешнеторговой палатой и представителями германского бизнеса.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что немецкий капитал остается крупнейшим среди иностранных инвесторов в регионе. По его словам, в области реализуется более 50 проектов с участием немецких компаний, а свыше 40 предприятий продолжают работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прошел круглый стол по вопросам развития экономики замкнутого цикла.