РЖД перестала продавать билеты из южных регионов России в Москву на сентябрь

Российские железные дороги (РЖД) заблокировали продажу билетов на сентябрьские даты из Анапы, Сочи, Адлера и Новороссийска в Москву, сообщает «Царьград». При этом билеты из столицы на юг на те же числа свободно продаются. Для обратного маршрута (юг — Москва) сейчас доступны даты не позднее 7 сентября. Ситуация вызвала вопросы у туристов, которые планируют возвращение с курортов в начале осени.

Официальная причина блокировки — предстоящие ремонтные работы на железнодорожных магистралях. В сентябре на нескольких участках планируется замена путей, что неизбежно повлияет на расписание поездов.

На данный момент специалисты РЖД просчитывают, как пустить составы в объезд, и пока эти расчеты не завершены. Продажа билетов приостановлена для того, чтобы пассажиры не покупали места на поезда, которые могут быть отменены или сильно изменены по времени отправления и маршруту.

Возможны два сценария снятия ограничений. Первый: окно продаж сократят с 90 до 45 суток, и тогда бронирование на 8-9 сентября откроется в последних числах июля. Второй: билеты будут выкладывать небольшими партиями, синхронно с утверждением нового графика для каждого направления. Оба варианта уже опробованы РЖД в прошлые годы при подобных ремонтах.

Как повысить шансы на покупку билетов? Базы данных РЖД обновляются каждый день в 8 утра по московскому времени. Лучшее время для проверки — сразу после этого часа. В мобильном приложении «РЖД Пассажирам» есть функция подписки на конкретный поезд — система оповестит, когда места появятся в продаже. Главное — не паниковать. Поезда с курортов в столицу в любом случае пойдут, пустыми их не оставят.

Ранее сообщалось, что РЖД упростили продажу билетов в Абхазию для детей.