Воробьев обсудил с инвесторами развитие Light Industrial в Подмосковье в рамках ПМЭФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с инвесторами на полях ПМЭФ развитие Light Industrial в Подмосковье, формат позволяет поддерживать экономику, малый и средний бизнес, создавать новые рабочие места и привлекать инвестиции. Участниками встречи также стали партнер ХСА/ INDUSTRIAL CITY Артем Петрухин и председатель правления ПАО «Совкомбанк» Дмитрий Гусев.

«Формат Light Industrial сегодня максимально востребован у малого и среднего бизнеса. Предприниматель получает все, что нужно для быстрого старта: площадку для выпуска продукции, складскую зону, офис, инженерную инфраструктуру, удобную логистику, сервисное сопровождение. Это позволяет не тратить два-три года на строительство с нуля, а в течение шести месяцев запустить производство. Мы развиваем государственные индустриальные парки в формате «5 в 1»: инженерные коммуникации, производственные боксы, Light Industrial, городская среда, профессиональная управляющая компания», — сказал губернатор.

По его словам, INDUSTRIAL CITY и Совкомбанк планируют создавать площадки на территории подмосковных государственных индустриальных парков. В результате десятки новых производств смогут разместиться на небольших площадях, привлечь частные инвестиции и создать новые рабочие места рядом с домом.

INDUSTRIAL CITY является одним из ведущих девелоперов индустриальной недвижимости в Московском регионе, который специализируется на формате Light Industrial. Инвестор также реализует проекты на Новой Риге и в Жуковском. Там создадут общественные пространства, спортивную и сервисную инфраструктуру, образовательные объекты, кафе и зоны отдыха.

«Мы рассматриваем Light Industrial как инфраструктурную основу нового промышленного цикла России. Наша задача — создавать не просто квадратные метры для бизнеса, а полноценные цифровые экосистемы, способные обеспечивать рост компаний на десятилетия вперед», — отметил Петрухин.

«Совкомбанк» планирует создать современные производственно-складские комплексы формата Light Industrial на территориях государственных индустриальных парков «Титан» (Ленинский округ) и «Ключ» (Дмитровский) площадью 48 тыс. кв. м. В результате предпринимателям предложат готовые помещения со всей необходимой инфраструктурой, строительные работы планируется завершить в IV квартале 2027 года. Финансирование проекта банк обеспечит на 20% из собственных средств. 80% составят заемные ресурсы.

На площадках будут выпускать строительные материалы, осветительные приборы, пластиковую посуду, полиграфию, газовые горелки и многое другое. В результате будет создано более 400 новых рабочих мест.

«Московская область — лидер по созданию условий для инвесторов, и мы рады внести свой вклад в развитие инфраструктуры региона», — заключил Гусев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.