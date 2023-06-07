Воробьев отметил важность федеральной поддержки при строительстве госпиталя в Балашихе
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Оказываемая федеральным центром поддержка при строительстве госпиталя в Балашихе крайне важна для Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы активно работаем с федеральным центром, буквально на днях, 1 июня, я имел возможность доложить об этом нашему президенту (Владимиру Путину – ред.) и еще раз обратиться за поддержкой, я нашел понимание, в строительстве большого центра, госпиталя в Балашихе», - сказал Воробьев в ходе обращения к жителям региона.
По его словам, стоимость возведения этого центра – около 50 млрд рублей. Главная задача – войти в партнерство с федеральным центром для того, чтобы весь восточный «куст» смог получать современную медпомощь.