Воробьев отметил важность федеральной поддержки при строительстве госпиталя в Балашихе

«Мы активно работаем с федеральным центром, буквально на днях, 1 июня, я имел возможность доложить об этом нашему президенту (Владимиру Путину – ред.) и еще раз обратиться за поддержкой, я нашел понимание, в строительстве большого центра, госпиталя в Балашихе», - сказал Воробьев в ходе обращения к жителям региона.