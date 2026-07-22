Большие назначения в Уфе: кому доверили правовые и кадровые вопросы города
Глава Шарипов: Владимир Анисимов возглавил правовое управление мэрии Уфы
В администрации Уфы состоялись новые назначения. Исполняющий обязанности главы города Рустам Шарипов представил руководителей правового управления и управления кадрового обеспечения, которыми стали Владимир Анисимов и Рамиль Тукаев, пишет ufacitynews.
Кто возглавил подразделения администрации
О назначениях было официально объявлено на оперативном совещании под председательством и. о. сити-менеджера Рустама Шарипова:
- Правовое управление: Новым начальником назначен Владимир Анисимов. Он обладает значительным юридическим стажем и ранее работал в управлении земельных и имущественных отношений столичной администрации.
- Управление кадрового обеспечения и муниципальной службы: Пост руководителя занял Рамиль Тукаев. До перехода в мэрию он работал в Министерстве внешнеэкономических связей Башкирии, а также занимал должности в Правительстве Республики Башкортостан и его аппарате.
- Напутствие руководства: Рустам Шарипов пожелал новым назначенцам успехов и выразил уверенность в эффективной реализации задач, поставленных перед подразделениями.