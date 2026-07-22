Школы впритык и рельсы на пути: почему провалился гигантский стройпроект в Уфе
РБК Уфа: мэрия Уфы аннулировала проекты планировки Нижегородки
Мэрия Уфы по требованию прокуратуры аннулировала проекты планировки и межевания территории на берегу реки Белой. Застройщик «Кайрос» планировал возвести 450 тысяч кв. м жилья, однако надзорное ведомство выявило грубые нарушения градостроительных норм при проектировании школ и детских садов, пишет РБК Уфа.
Детали решения и выявленные нарушения
Администрация Уфы полностью отменила градостроительную документацию по инициативе прокуратуры:
- Масштаб проекта: Застройщик «Кайрос» намеревался освоить крупный квартал в границах улиц Рижской, Деревенская переправа, проектируемой улицы и реки Белой. Проект предусматривал возведение жилых комплексов на 450 тыс. кв. м, а также двух школ, трех детсадов и пожарной части.
- Причины отмены:
- Заниженные площади: Площади земельных участков под строительство школ и детсадов оказались значительно меньше минимальных нормативов градостроительного проектирования Уфы.
- Неучтенная инфраструктура: В документации инвестора не были учтены действующие железнодорожные пути, проходящие по территории перспективной застройки.
- Текущий статус: По сообщению мэрии Уфы, исходный проект полностью аннулирован. Других планов по развитию данной территории у города на данный момент нет.