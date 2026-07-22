Школы впритык и рельсы на пути: почему провалился гигантский стройпроект в Уфе

РБК Уфа: мэрия Уфы аннулировала проекты планировки Нижегородки

Общество

Мэрия Уфы по требованию прокуратуры аннулировала проекты планировки и межевания территории на берегу реки Белой. Застройщик «Кайрос» планировал возвести 450 тысяч кв. м жилья, однако надзорное ведомство выявило грубые нарушения градостроительных норм при проектировании школ и детских садов, пишет РБК Уфа.

Детали решения и выявленные нарушения

Администрация Уфы полностью отменила градостроительную документацию по инициативе прокуратуры:

  • Масштаб проекта: Застройщик «Кайрос» намеревался освоить крупный квартал в границах улиц Рижской, Деревенская переправа, проектируемой улицы и реки Белой. Проект предусматривал возведение жилых комплексов на 450 тыс. кв. м, а также двух школ, трех детсадов и пожарной части.
  • Причины отмены:
    • Заниженные площади: Площади земельных участков под строительство школ и детсадов оказались значительно меньше минимальных нормативов градостроительного проектирования Уфы.
    • Неучтенная инфраструктура: В документации инвестора не были учтены действующие железнодорожные пути, проходящие по территории перспективной застройки.
  • Текущий статус: По сообщению мэрии Уфы, исходный проект полностью аннулирован. Других планов по развитию данной территории у города на данный момент нет.

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