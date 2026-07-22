С 14 лет и без работы: кто имеет право копить пенсионный стаж при уходе за близкими
Депутат Говырин: надбавка ₽1,4 тыс. за уход за пенсионером идет ухаживающим
Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин разъяснил ключевые нюансы оформления ухода за пожилыми людьми и инвалидами I группы. С 2026 года денежная надбавка начисляется напрямую пенсионеру, а сам ухаживающий получает пенсионный стаж и баллы, пишет RT.
Основные условия и выплаты
Депутат Госдумы детально описал действующий механизм оформления ухода:
- Кто может оформить: Неработающий трудоспособный гражданин от 14 лет, не имеющий официального заработка, статуса ИП и не получающий пособие по безработице. Совместное проживание с подопечным не требуется.
- Изменение выплат: С 1 января 2026 года выплата в ₽1,2 тыс. ухаживающему отменена. Вместо этого надбавка на уход (чуть более ₽1,4 тыс.) добавляется напрямую к страховой пенсии самого пенсионера или инвалида.
- Пенсионная выгода для ухаживающего: За каждый полный календарный год ухода гражданину начисляется 1 год страхового стажа и 1,8 пенсионных коэффициента (баллов).
- Важное условие: Для зачета этого периода в пенсионный стаж ухаживающий должен иметь хотя бы 1 день официальной работы до или после периода ухода.
- Порядок подачи документов: В 2026 году заявление в СФР подается по месту жительства пенсионера «задним числом» (после завершения периода ухода). С 1 января 2027 года правила ужесточатся — уведомлять СФР придется заранее и подтверждать уход ежегодно.