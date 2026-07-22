С 14 лет и без работы: кто имеет право копить пенсионный стаж при уходе за близкими

Депутат Госдумы детально описал действующий механизм оформления ухода:

Кто может оформить: Неработающий трудоспособный гражданин от 14 лет, не имеющий официального заработка, статуса ИП и не получающий пособие по безработице. Совместное проживание с подопечным не требуется.

Изменение выплат: С 1 января 2026 года выплата в ₽1,2 тыс. ухаживающему отменена. Вместо этого надбавка на уход (чуть более ₽1,4 тыс.) добавляется напрямую к страховой пенсии самого пенсионера или инвалида.

Пенсионная выгода для ухаживающего: За каждый полный календарный год ухода гражданину начисляется 1 год страхового стажа и 1,8 пенсионных коэффициента (баллов).

Важное условие: Для зачета этого периода в пенсионный стаж ухаживающий должен иметь хотя бы 1 день официальной работы до или после периода ухода.