Урожай сгнил в земле: почему Туринский район Свердловской области просит о помощи власти
Новый День: в Туринском районе просят ввести режим ЧС из-за гибели урожая
Администрация Туринского городского округа Свердловской области готовит обращение к губернатору с просьбой ввести режим ЧС регионального характера. Из-за аномальных проливных дождей и подъема воды в реке Туре аграрии массово теряют посевы, а материальный ущерб уже превысил 18,8 миллиона рублей, пишет Новый День.
Причины обращения и масштаб ущерба
Глава Туринска Владимир Моисеев раскрыл подробности сложившейся ситуации в сельскохозяйственном секторе муниципалитета:
- Причина бедствия: Переувлажнение почвы из-за непрекращающихся проливных дождей в июле и критический уровень воды в местных водоемах привели к массовой гибели сельскохозяйственных культур.
- Превышение лимитов ущерба: По закону муниципальная ЧС вводится при ущербе до 18,81 млн рублей. На данный момент размер убытков местных сельхозпредприятий превысил этот порог, но находится в пределах 1,881 млрд рублей, что требует вмешательства областных властей.
- Процедура введения ЧС: Полномочия по объявлению регионального режима ЧС принадлежат высшему должностному лицу Свердловской области, в связи с чем администрация готовит официальный запрос губернатору.
- Угроза затопления: Ситуация осложняется тем, что уровень воды в реке Туре продолжают фиксировать с положительной динамикой — пик паводка прогнозируется в ближайшие дни.