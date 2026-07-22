В Турции потирают руки, но рано радуются: что ждет курорты Антальи после провала Сочи
Эксперты «Турпрома» оценили шансы Турции перехватить российский турпоток из Сочи
Разгар летнего сезона 2026 года в Сочи ознаменовался резким падением спроса из-за высоких цен и логистических проблем. Туристы переориентируются на зарубежные направления, включая Турцию и Египет. Однако эксперты предупреждают: галопирующая инфляция и коммунальные проблемы в самой Турции могут лишить ее ожидавшегося наплыва россиян, пишет Турпром.
Ключевые причины спада в Сочи и риски для турецких курортов
Анализ туриндустрии указывает на серьезные изменения в поведении российских путешественников:
- Проблемы Сочи:
- Завышенные цены: Неоправданно высокая стоимость проживания в отелях привела к оттоку семейных туристов.
- Транспортный коллапс: Ограничения в работе южных аэропортов и удорожание авиа- и автотоплива сделали дорогу к Черному морю слишком дорогой и сложной.
- Смещение спроса: В сегменте семейного отдыха отечественный курорт проигрывает по соотношению «цена — качество» пакетным турам в Абхазию, Египет и Анталью (особенно Аланью).
- Проблемы и риски Турции:
- Галопирующая инфляция: Из-за роста цен на еду, шезлонги и услуги турецкие резорты отпугивают экономных туристов.
- Инфраструктурный кризис: На Эгейском побережье фиксируются дефицит воды и регулярные отключения электроэнергии.
- Прогноз экспертов: Автоматического перетока миллионов россиян в Турцию не произойдет — туристам важна стабильность сервиса и доступные цены.