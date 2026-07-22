Европа дала заднюю: послы ЕС разбежались без 21-го пакета санкций после недельного торга

Послы Евросоюза на первой же встрече по урезанному 21-му пакету санкций против России не смогли ударить по рукам, отправив документ в мусорку спустя всего несколько дней после полного обвала предыдущей версии. Об этом сообщает ТАСС.

21-й пакет санкций, который должен был стать очередным ударом по российской экономике, не прошел даже первую стадию согласования. Послы стран-членов ЕС собрались за столом переговоров, чтобы скрепить компромиссный проект, но разошлись, не подписав ничего.

По словам инсайдера, речь идет о сокращенной версии пакета — полный вариант бездарно рухнул еще 15 июля, и с тех пор европейские дипломаты безуспешно пытаются склеить осколки.

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