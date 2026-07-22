Радиоуглеродный анализ и раскопки: как иркутские ученые исследуют родину Чингисхана
Aif.ru: иркутские ученые захотели исследовать родину Чингисхана
Ученые Иркутского государственного университета выиграли грант Российского научного фонда на масштабные исследования погребений эпохи Монгольской империи. Проект, рассчитанный на 2026–2029 годы, позволит детально изучить историю кочевых народов и уточнить хронологию захоронений в Юго-Восточном Забайкалье. Об этом пишет aif.ru.
Задачи проекта и методы исследований
Иркутские исследователи приступают к реализации четырехлетнего научного проекта:
- Финансирование и сроки: Российский научный фонд выделил грант в размере 18 млн рублей на проведение исследований с 2026 по 2029 год.
- Локация исследований: Раскопки и полевые работы пройдут в Юго-Восточном Забайкалье — регионе, который исторически считается местом объединения кочевых племен и становления Чингисхана.
- Главная цель: Установить четкую внутреннюю хронологию погребений эпохи Монгольской империи, которые ранее рассматривались лишь как единый обобщенный массив.
- Научные методы и задачи:
- Систематизация всех архивных данных по раскопкам, собранных с XX века;
- Проведение массового радиоуглеродного датирования находок;
- Реконструкция погребальных обрядов древних монголов и анализ обнаруженного инвентаря кочевников.