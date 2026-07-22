Забудьте про ультразвук и озон: гастроэнтеролог раскрыл простой секрет чистой клубники
Гастроэнтеролог Приказчиков: мыть клубнику нужно под проточной водой
Врач-гастроэнтеролог Александр Приказчиков развеял популярные мифы об очистке сезонных ягод. По словам специалиста, покупать дорогостоящие гаджеты для дезинфекции не имеет смысла — от проблем с ЖКТ и инфекций защитит обычная проточная вода, пишет Лента.ру.
Простой способ защиты от кишечных расстройств
Врач прокомментировал растущий тренд на использование специализированных приспособлений для обработки продуктов:
- Миф о гаджетах: На рынке активно продвигаются устройства для ультразвуковой и озоновой очистки ягод, фруктов и овощей, производители которых обещают полную ликвидацию паразитов и гельминтов.
- Реальность и проверки: Приказчиков подчеркнул, что лабораторные анализы крайне редко выявляют наличие гельминтов в клубнике.
- Рекомендация врача: Санитарные службы и гастроэнтерологи сходятся во мнении, что тщательного промывания ягод под обычной проточной водой абсолютно достаточно для безопасности ЖКТ и предотвращения диареи.