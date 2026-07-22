Забудьте про переплаты: из Китая везут надежный немецкий кроссовер по невероятной цене

РГ: в РФ возобновили продажи Volkswagen T-Roc по цене от 2,25 млн рублей

Общество

В РФ возобновились продажи компактного кроссовера Volkswagen T-Roc китайской сборки. Базовая цена модели по подзаказу начинается от 2,25 млн рублей, что делает паркетник с 150-сильным турбомотором и роботом DSG более доступной альтернативой отечественной Lada Vesta Sportline. Об этом пишет Российская газета.

Ключевые особенности и ценник Volkswagen T-Roc

Российский авторынок пополнился новыми партиями кроссовера T-Roc благодаря каналам параллельного импорта:

  • Цены и варианты поставки:
    • Под заказ: Частная компания из Владивостока предлагает базовую комплектацию Style по цене от 2 250 000 рублей (для сравнения: актуальные цены на Lada Vesta Sportline начинаются в среднем от 2,27–2,35 млн рублей).
    • Из наличия: Автомобили, уже доставленные в салоны в России, обойдутся значительно дороже — от 3 150 000 рублей.
  • Технические характеристики:
    • Двигатель: 1,4-литровый бензиновый турбомотор (TSI) мощностью 150 л. с.
    • Трансмиссия: 7-ступенчатая роботизированная КПП (DSG).
    • Привод: Передний.
  • Оснащение (версия Style):
    • Цифровая приборная панель, мультируль в коже, тканевый салон;
    • Двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, датчики света и дождя;
    • Передние и задние парктроники, 17-дюймовые легкосплавные диски;
    • «Теплые опции»: подогрев передних кресел, зеркал и форсунок омывателя.

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