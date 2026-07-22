Забудьте про переплаты: из Китая везут надежный немецкий кроссовер по невероятной цене
РГ: в РФ возобновили продажи Volkswagen T-Roc по цене от 2,25 млн рублей
В РФ возобновились продажи компактного кроссовера Volkswagen T-Roc китайской сборки. Базовая цена модели по подзаказу начинается от 2,25 млн рублей, что делает паркетник с 150-сильным турбомотором и роботом DSG более доступной альтернативой отечественной Lada Vesta Sportline. Об этом пишет Российская газета.
Ключевые особенности и ценник Volkswagen T-Roc
Российский авторынок пополнился новыми партиями кроссовера T-Roc благодаря каналам параллельного импорта:
- Цены и варианты поставки:
- Под заказ: Частная компания из Владивостока предлагает базовую комплектацию Style по цене от 2 250 000 рублей (для сравнения: актуальные цены на Lada Vesta Sportline начинаются в среднем от 2,27–2,35 млн рублей).
- Из наличия: Автомобили, уже доставленные в салоны в России, обойдутся значительно дороже — от 3 150 000 рублей.
- Технические характеристики:
- Двигатель: 1,4-литровый бензиновый турбомотор (TSI) мощностью 150 л. с.
- Трансмиссия: 7-ступенчатая роботизированная КПП (DSG).
- Привод: Передний.
- Оснащение (версия Style):
- Цифровая приборная панель, мультируль в коже, тканевый салон;
- Двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, датчики света и дождя;
- Передние и задние парктроники, 17-дюймовые легкосплавные диски;
- «Теплые опции»: подогрев передних кресел, зеркал и форсунок омывателя.