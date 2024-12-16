Воробьев рассказал о важности сельхозпроектов для Подмосковья

Проекты, которые реализуются в сфере сельского хозяйства, играют важную роль для Подмосковья, в регионе занимаются производством сыра, овощей закрытого грунта, молочной и другой продукции. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24 рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас нет столько много земель, но благодаря высокому уровню переработки и возможности экспортировать и перемещать товар по платежеспособному рынку, мы видим и здесь заметный рост», — сказал Воробьев.

По его словам, в регионе понимают важность каждого такого проекта. Губернатор уточнил, что сельскохозяйственные предприятия есть в разных городских округах, среди них — Ступино, Коломна, Серебряные Пруды. Помимо этого, они появляются и на удаленных территориях, чему областные власти уделяют особое внимание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.