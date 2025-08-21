Воробьев: шесть городов Подмосковья победили во всероссийском конкурсе по формированию комфортной городской среды
Губернатор Подмосковья рассказал о городах-победителях конкурса благоустройства
Фото: [Медиасток.рф]
Шесть городов Подмосковья вошли в число победителей всероссийского конкурса по формированию комфортной городской среды. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Глава региона отметил, что результаты конкурса объявили в рамках форума «Развитие малых городов и исторических поселений».
«Большинство подмосковных городов — с богатым наследием, особой атмосферой. Именно поэтому мы каждый год участвуем в этом конкурсе — чтобы сохранить уникальность и сделать жизнь в регионе еще комфортнее», - подчеркнул губернатор.
Фото: [проектное решение]
Фото: [проектное решение]
Фото: [проектное решение]
Фото: [проектное решение]
Фото: [проектное решение]
Фото: [проектное решение]
Так, победителями от Подмосковья стали Коломна, Егорьевск, Истра, Видное, Клин и Яхрома. Они представили проекты благоустройства набережной Дмитрия Донского (Коломна); набережной Гуслицы (Егорьевск); территории у МЦ «МИР» (Истра); Советской площади (Видное); площади генерала Кузнецова (Яхрома), а также проект «Государева дорога: прогулка по историческому маршруту» (Клин)
