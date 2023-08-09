Воробьев сказал, что перед властью стоит задача помогать тем, чье имущество пострадало при взрыве в Сергиевом Посаде

Власти Московской области будут рассматривать варианты помощи тем жителям, имущество которых было повреждено в результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Об этом в эфире «России 24» сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что задача властей заключается в том, чтобы помогать пострадавшим.

«Где-то повреждено остекление, где-то — рамы. Много вопросов было по имуществу, в частности, по автомобилям. У большинства жителей страховка ОСАГО, будем смотреть, как помогать», — сказал Воробьев.

По его словам, те автомобили, которые находились вблизи места происшествия, не подлежать восстановлению.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что пострадавшие при взрыве в Сергиевом Посаде получат всю необходимую медицинскую помощь.