Воробьев: Совместно с правительством Москвы приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что вместе с правительством Москвы было принято решение о выплатах пострадавшим и семьям погибших при теракте в Крокусе.

Так, согласно данному решению, близким погибших будет выплачено по три миллиона рублей, по миллиону рублей получат те, кто находится в стационаре. А также по пятьсот тысяч рублей получат пострадавшие, которые получили лечение амбулаторно.

«Ежемесячные выплаты также будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи отец или мать погибли в трагедии. Кроме того, всем в обязательном порядке мы компенсируем расходы на захоронение и урегулируем все юридические вопросы», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Глава региона также напомнил, что с 10 утра в БЦ «Кубик» в помещениях фонда «Защитники отечества» открыт Центр Помощи. Кроме того, для всех, кого коснулась трагедия создан чат в соцсети.