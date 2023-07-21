Воробьев: три больших образовательных кластера работают в Подмосковье

В Московской области работают три больших образовательных кластера, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-24». Поддержку им оказывают федеральный центр и президент России Владимир Путин.

«В частности, Физтех лицей, он рекордсмен в нашей стране по количестве медалей на международных олимпиадах, на всероссийских. И там благодаря поддержке мы открываем огромный лабораторный корпус», — сказал Воробьев.

Глава Подмосковья отметил, что корпус оснастят всем необходимым оборудованием. Еще один образовательный кластер — гимназия Примакова, которую планируют увеличить.Также в регионе есть Технолицей им. Долгих в Истре. По словам Воробьева, данные образовательные учреждения «задают тон и апробируют все новые методики».

«Мы благодарны министерству образования и просвещения, с которым тесно работаем в части внедрения всего того, что нравится детям», — отметил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что Технолицей им. В. И. Долгих откроют досрочно к началу нового учебного года.