Воробьев: в регионе реабилитацию каждый год проходят семь тысяч человек

«У нас есть пансионат в Ясенках. Это Новая Москва. Мы его модернизируем сейчас. Главный смысл в том, что мы оснастим оборудованием этот центр», - рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.