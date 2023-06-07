Воробьев: в регионе реабилитацию каждый год проходят семь тысяч человек
Фото: [Антон Чернов]
Семь тысяч человек проходят реабилитацию в подмосковных центрах ежегодно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«У нас есть пансионат в Ясенках. Это Новая Москва. Мы его модернизируем сейчас. Главный смысл в том, что мы оснастим оборудованием этот центр», - рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.
Ранее губернатор рассказал, что первый в Подмосковье современный детский госпиталь откроет свои двери для юных пациентов в 2024 году.