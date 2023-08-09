Врачи доложили губернатору Подмосковья о состоянии пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил районную больницу в Сергиевом Посаде, куда привезли пострадавших после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода. Медицинские специалисты рассказали главе региона об их состоянии, передает РИАМО.

Так, по словам врачей, у одной из пациенток диагностировали ожоги и левосторонний пневмоторакс, у другой — множественные ранения лица. Помимо этого, одна из них пребывает в состоянии шока.

«Третий пациент находится в операционной. Это молодой человек с вдавленным переломом головы. Сейчас оперируется», — добавил медицинский специалист.

При этом врачи, отвечая на вопрос Андрея Воробьева о том, нужна ли им помощь с пациентами, ответили, что справляются.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что пострадавшие при взрыве в Сергиевом Посаде получат всю необходимую помощь.