Высокий запрос на возведение жилья наблюдается в ряде округов – губернатор

На территории Московской области в нескольких округах наблюдается высокий запрос на строительство жилья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», - сообщил Воробьев в ходе обращения к жителям региона.

В таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов, наблюдается проблема с ростом строительства жилья.

Андрей Воробьев отметил, что необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.