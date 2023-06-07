Высокий запрос на возведение жилья наблюдается в ряде округов – губернатор
Фото: [Сергей Хакимов]
На территории Московской области в нескольких округах наблюдается высокий запрос на строительство жилья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», - сообщил Воробьев в ходе обращения к жителям региона.
В таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов, наблюдается проблема с ростом строительства жилья.
Андрей Воробьев отметил, что необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.