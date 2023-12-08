Жители Подмосковья могут подать заявку на участие в премии «Мы рядом. Доброе дело»

Жители Подмосковья в период с девятого по пятнадцатое декабря могут подать заявку на участие в традиционной губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело». Сделать это можно на официальном портале проекта.

«В Подмосковье ежедневно совершается много добрых дел — наши жители, волонтеры, предприниматели поддерживают бойцов на передовой и их семьи, помогают пройти трудный путь реабилитации и восстановления. Также мы замечаем самые разные социально направленные проекты, которые объединяют людей, меняют наше Подмосковье к лучшему», - отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Стать участниками могут совершеннолетние жители региона. Подать заявку может как автор проекта или герой, так и его законный представитель или группа от пяти человек.

Призовой фонд конкурса составляет восемьдесят миллионов рублей. В общей сложности планируется вручить девяносто три премии, в том числе три — по пять миллионов рублей.

Все проекты оценят эксперты. Победителей наградят в конце месяца.