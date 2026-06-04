Андрей Воробьев: в Дмитровском округе запустят производство стекол для фасадных конструкций

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «ДГК» Джихан Асоглу подписали соглашение о запуске производства стекол для фасадных конструкций в Дмитровском муниципальном округе.

Новый завод разместится на территории государственного индустриального парка «Ключ» — одного из трех ГИПов, которые начнут работу в этом году. Сейчас на площадке ведутся проектные и подготовительные работы, для компании уже подобран земельный участок.

«Планируемый объем производства - 300 тыс. м2 изделий. Инвестиции в проект составят около 1,2 млрд рублей, в том числе 720 млн в рамках I этапа. Открытие завода позволит создать порядка 300 рабочих мест для наших жителей», - сказал Андрей Воробьев.

По его словам, в Подмосковье активно создаются условия для привлечения бизнеса и развития промышленной инфраструктуры. В регионе действуют 6 особых экономических зон, функционируют 72 индустриальных парка, строятся 5 государственных индустриальных парков формата «все включено» — некоторые из них уже заполнены на 100%.

На предприятии планируют выпускать ламинированное и интерьерное стекло, стеклопакеты (в т.ч. для МКД, ИЖС и коммерческой недвижимости), гнутое и крашеное стекло, стекло с фотопечатью. Выход на проектную мощность — 300 тыс. м2 изделий в год — намечен на 2028 год.

Реализация проекта стартует в текущем году, а завершение I очереди строительства запланировано на конец 2027 года.