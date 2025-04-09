Губернатор Подмосковья рассказал о развитии индустриальных парков в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о разработке новых и современных промышленных зон в регионе как силами частного бизнеса, так и при поддержке государства. В интервью изданию «Ведомости» он подчеркнул активный ход реализации проектов.

Он заявил, что в Ленинском городском округе в 2025 году была введена в эксплуатацию производственная территория. На участке в 102 гектара планируется разместить от 5 до 10 различных предприятий.

Несмотря на то, что еще не завершено строительство дорожных сетей и подводка необходимых коммуникаций, а также ограждения и легких промышленных сооружений, вся территория уже была распределена между резидентами. Похожие проекты реализуются в Раменском и Жуковском.

По его словам, особенно стало заметно развитие отрасли, когда появился приток инвестиций из-за рубежа. Воробьев отметил, что совместная работа проводилась с Китаем, Турцией, Вьетнамом, Белоруссией и Узбекистаном.

Отвечая на вопрос о различиях между государственными и частными индустриальными парками, он подчеркнул, что частные инициативы всегда приветствуются. Однако, учитывая растущий спрос и темпы развития, были созданы дополнительные площадки.

Государство обеспечивает инфраструктуру в государственных парках, что является их конкурентным преимуществом, и занимается строительством объектов Light Industrial. Воробьев отметил, что инвестиции в размере 10 млрд руб. на 100 гектар окупаются в течение пяти лет, что является весьма эффективным показателем.

Он также отметил, что в настоящее время российские инвесторы занимают лидирующие позиции, обладая необходимыми компетенциями, капиталом и ресурсами для успешной реализации проектов.

В качестве примера он привел ГК «Протектор», которая планирует производить элементы для авиационной промышленности, в частности шасси, в новом индустриальном парке в Ленинском.

Ранее губернатор Воробьев рассказал о различии округов Московской области.