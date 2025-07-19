Губернатор Подмосковья поздравил юного математика с золотом на Международной олимпиаде
Губернатор Воробьев поздравил юного математика из Химок с золотом IMO-2025
Фото: [Медиасток.рф]
Триумфатором Международной математической олимпиады (IMO-2025) стал Иван Часовских, представлявший подмосковные Химки. Ему удалось завоевать золотую медаль, набрав абсолютный максимум — 42 очка. Данной новостью поделился в своем телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Выпускник 11-го класса школы № 14, Иван намерен продолжить образование в МФТИ, стремясь посвятить себя теоретической математике.
За его плечами — победы во Всероссийской олимпиаде школьников по математике и информатике, а также неоднократные триумфы на международных состязаниях, проходивших в Великобритании и Румынии.
«Поздравляю Ивана и его наставников! Желаю достижения новых высот и успехов в учебе», — отметил Воробьев в своем сообщении.
Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев рассказал об основных направлениях помощи участникам СВО.