Губернатор Подмосковья поздравил юного математика с золотом на Международной олимпиаде

Триумфатором Международной математической олимпиады (IMO-2025) стал Иван Часовских, представлявший подмосковные Химки. Ему удалось завоевать золотую медаль, набрав абсолютный максимум — 42 очка. Данной новостью поделился в своем телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Выпускник 11-го класса школы № 14, Иван намерен продолжить образование в МФТИ, стремясь посвятить себя теоретической математике.

За его плечами — победы во Всероссийской олимпиаде школьников по математике и информатике, а также неоднократные триумфы на международных состязаниях, проходивших в Великобритании и Румынии.

«Поздравляю Ивана и его наставников! Желаю достижения новых высот и успехов в учебе», — отметил Воробьев в своем сообщении.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев рассказал об основных направлениях помощи участникам СВО.