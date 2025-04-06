Губернатор Подмосковья поздравил Овечкина с историческим рекордом

Андрей Воробьев выразил гордость за Александра Овечкина, установившего не только отечественное, но и мировое спортивное достижение, побив рекорд Уэйна Гретцки. Губернатор пожелал российскому хоккеисту и дальше добиваться успехов на полях Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Александр, дорогой, поздравляем тебя с рекордом. Ты большой молодец, большой патриот, так держать! Люби свою семью, дорожи ей, и радуй нас дальше!», — поздравил Воробьев хоккеиста в официальном телеграм-канале.

Воробьев также подчеркнул, что вся страна рада за легенду спорта, который в очередной раз доказал силу русского духа и свое мастерство.

Александр Овечкин — уроженец Москвы, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». За годы карьеры завоевал Кубок Стэнли, стал трехкратным чемпионом мира. В 2025 году стал первым в списке НХЛ, забросивших 500 и более шайб. На его счету 895 голов, последний из которых он сделал недавно во время матча с «Нью-Йорк Айлендерс».