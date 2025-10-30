Губернатор Подмосковья просит Минпромторг ввести обозначения для влажных салфеток

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился в Минпромторг с предложением ввести специальные обозначения для влажных салфеток и влажной туалетной бумаги. Цель инициативы — снизить число засоров в системах водоотведения. Копия обращения имеется у издания « Коммерсантъ ».

По мнению губернатора, новые обозначения помогут:

лучше информировать граждан о правильной утилизации таких отходов;

сократить количество засоров в канализационных системах;

улучшить экологическую обстановку;

уменьшить затраты на обслуживание коммунальной инфраструктуры.

В обращении приводятся тревожные цифры: на отдельных локальных очистных сооружениях Подмосковья ежедневно накапливается около 20 тонн мусора, из которых до 80 % составляют средства личной гигиены и пищевые отходы.

Илья Чучалин, руководитель направления по разработке и сопровождению технической политики ГК «Росводоканал», подтверждает серьезность ситуации. Нетканые материалы, попадая в канализацию, формируют длинные «канаты», которые:

забивают решетки насосных станций;

блокируют работу насосных агрегатов;

приводят к росту затрат на ремонт оборудования.

Это, в свою очередь, увеличивает эксплуатационные расходы, негативно влияет на региональные бюджеты и ухудшает состояние водоемов и экосистем.

Эксперт считает, что помимо маркировки необходимо: