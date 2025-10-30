Губернатор Подмосковья просит Минпромторг ввести обозначения для влажных салфеток
Губернатор Воробьев: засоры от влажных салфеток являются острой проблемой в ЖКХ
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Константин Семенец]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился в Минпромторг с предложением ввести специальные обозначения для влажных салфеток и влажной туалетной бумаги. Цель инициативы — снизить число засоров в системах водоотведения. Копия обращения имеется у издания «Коммерсантъ».
По мнению губернатора, новые обозначения помогут:
- лучше информировать граждан о правильной утилизации таких отходов;
- сократить количество засоров в канализационных системах;
- улучшить экологическую обстановку;
- уменьшить затраты на обслуживание коммунальной инфраструктуры.
В обращении приводятся тревожные цифры: на отдельных локальных очистных сооружениях Подмосковья ежедневно накапливается около 20 тонн мусора, из которых до 80 % составляют средства личной гигиены и пищевые отходы.
Илья Чучалин, руководитель направления по разработке и сопровождению технической политики ГК «Росводоканал», подтверждает серьезность ситуации. Нетканые материалы, попадая в канализацию, формируют длинные «канаты», которые:
- забивают решетки насосных станций;
- блокируют работу насосных агрегатов;
- приводят к росту затрат на ремонт оборудования.
Это, в свою очередь, увеличивает эксплуатационные расходы, негативно влияет на региональные бюджеты и ухудшает состояние водоемов и экосистем.
Эксперт считает, что помимо маркировки необходимо:
- усилить информирование населения о правилах утилизации отходов;
- создать условия для раздельного сбора — установить специальные контейнеры и пункты приема.