Губернатор Подмосковья просит Минпромторг ввести обозначения для влажных салфеток

Губернатор Воробьев: засоры от влажных салфеток являются острой проблемой в ЖКХ

Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Константин Семенец]

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился в Минпромторг с предложением ввести специальные обозначения для влажных салфеток и влажной туалетной бумаги. Цель инициативы — снизить число засоров в системах водоотведения. Копия обращения имеется у издания «Коммерсантъ».

По мнению губернатора, новые обозначения помогут:

  • лучше информировать граждан о правильной утилизации таких отходов;
  • сократить количество засоров в канализационных системах;
  • улучшить экологическую обстановку;
  • уменьшить затраты на обслуживание коммунальной инфраструктуры.

В обращении приводятся тревожные цифры: на отдельных локальных очистных сооружениях Подмосковья ежедневно накапливается около 20 тонн мусора, из которых до 80 % составляют средства личной гигиены и пищевые отходы.

Илья Чучалин, руководитель направления по разработке и сопровождению технической политики ГК «Росводоканал», подтверждает серьезность ситуации. Нетканые материалы, попадая в канализацию, формируют длинные «канаты», которые:

  • забивают решетки насосных станций;
  • блокируют работу насосных агрегатов;
  • приводят к росту затрат на ремонт оборудования.

Это, в свою очередь, увеличивает эксплуатационные расходы, негативно влияет на региональные бюджеты и ухудшает состояние водоемов и экосистем.

Эксперт считает, что помимо маркировки необходимо:

  • усилить информирование населения о правилах утилизации отходов;
  • создать условия для раздельного сбора — установить специальные контейнеры и пункты приема.