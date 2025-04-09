Губернатор Подмосковья рассказал о развитии цифровых технологий в области

В интервью газете «Ведомости» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поделился мыслями о взаимодействии с Москвой, соперничестве за квалифицированных специалистов и предпринимателей, развитии цифровых технологий и восстановлении объектов ЖКХ после суровой зимы 2023 года.

8 апреля состоялась встреча Андрея Воробьева с президентом Владимиром Путиным. Подобные встречи довольно необычны для губернаторов, которым не требуется одобрение главы государства для переизбрания. Следующие выборы в Подмосковье запланированы на 2028 год.

Воробьев подчеркнул, что работа в регионе, которой он занимается с 2012 года, после ухода с поста лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме, существенно отличается от прежней. Сейчас он ощущает, как законодательные нормы отражаются на жизни людей.

Он подчеркнул разницу между ответственностью за принятие законов в Госдуме и непосредственным ощущением их влияния на повседневную жизнь граждан.

«Наша задача — управлять территорией так, чтобы житель чувствовал перемены, чтобы он хотел планировать свое будущее в Подмосковье», — сказал он.

Для достижения этой цели используется все самое передовое и интеллектуальное, в первую очередь цифровые технологии как единственный способ управления сложными системами.

Воробьев отметил, что цифровизация облегчает мониторинг ситуации в регионе, позволяя не только реагировать на уже произошедшие события, но и прогнозировать их, тем самым предотвращая негативные последствия. Это дает возможность действовать проактивно.

Отвечая на вопрос о синхронности решений в разных районах области, он подчеркнул, что в каждом муниципалитете есть свои приоритеты. Однако ключевые аспекты власти стремятся улучшить повсеместно.

Он уточнил, что к общим стандартам относятся такие базовые потребности, как отопление, чистая вода, хорошие дороги, транспорт и парковочные места.

По его словам, Подмосковье часто сравнивают с Москвой, которая сейчас является лидером во многих сферах: амбициозна, динамично развивается, обладает значительными ресурсами и эффективным руководством, реализующим масштабные проекты, будь то развитие метрополитена, программа реновации или модернизация здравоохранения. И Подмосковье должно стремиться к соответствию этим высоким стандартам.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал Путину о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.