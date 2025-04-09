Губернатор Подмосковья рассказал о сотрудничестве с Москвой

В беседе с изданием «Ведомости» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поделился мыслями о соперничестве за квалифицированных специалистов и бизнес-проекты, а также рассказал о сотрудничестве с правительством Москвы.

Он подчеркнул, что столичный градоначальник успешно реализует масштабные инициативы, охватывающие как развитие метрополитена и программу реновации, так и модернизацию системы здравоохранения. Подмосковье стремится соответствовать заданным стандартам.

Воробьев заметил, что, несмотря на иной ритм жизни в области, важно искать точки соприкосновения, так как это укрепляет обе стороны.

Он подчеркнул, что его команда регулярно обсуждает с представителями московской мэрии все ключевые вопросы в рамках профильных направлений. Губернатор уверен, что акцент на различиях между Москвой и Подмосковьем — это непродуктивный подход.

«Мы выбрали другую стратегию, потому что во главе угла наши жители, люди. Если ты живешь в Москве, ты заинтересован, чтобы и в столице, и в Подмосковье, где твой дом или твоих родителей, тоже все было хорошо, комфортно», — сказал губернатор.

Касаясь вопроса о переходе специалистов из области в московские компании, губернатор отметил, что любой крупный город притягивает лучшие кадры и ресурсы.

Он сообщил, что около 2 млн жителей Подмосковья трудоустроены в Москве и платят там налоги. В связи с этим, область активно работает над созданием новых рабочих мест, развивая современные индустриальные парки, как частные, так и государственные, и делает это достаточно успешно.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал об управлении регионом с помощью «цифры».