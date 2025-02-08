Губернатор Воробьев поздравил деятелей науки Подмосковья с профессиональным праздником

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил специалистов с Днем российской науки, который традиционно отмечается в России 8 февраля. Благодарность глава региона выразил профессионалам сферы, которые толкают отечественную науку вперед.

Андрей Воробьев отметил, что специалисты из Московской области внесли большой вклад в достижение научного и технологического суверенитета страны. Он поздравил всех причастных ко Дню российской науки, поблагодарив деятелей Подмосковья, заслуги которых продвинули вперед промышленность и другие сферы.

Губернатор рассказал, что профессионалов научной среды привлекают к работе в регион новыми мерами поддержки, среди которых:

социальная ипотека;

гранты на реализацию научных проектов — 10 млн рублей;

премии за научные достижения для молодых ученых и специалистов — от 700 тыс. до 1 млн рублей;

субсидии на создание, дооснащение и поддержку деятельности Центров молодежного инновационного творчества.

В Московской области семь наукоградов и 256 научных организаций. В настоящее время в регионе трудятся 40,6 тыс. исследователей, 16 тысяч из них — специалисты в возрасте до 39 лет, на которых возлагается большая надежда. Ученые Подмосковья — ее богатство и драйвер прогресса государства. Об этом говорят достижения специалистов региона, которые прославились своими открытиями и разработками.

Так, кандидат химических наук Кирилл Мартинсон из Сергиева Посада придумал новый метод создания феррита и функциональной керамики. Кандидат биологических наук Ольга Словарева из Всероссийского центра карантина растений в Раменском придумала, как быстрее и точнее проверять растения на наличие опасных бактерий, что применяется для защиты урожая.

Младший научный сотрудник Вероника Андреевская и кандидат технических наук Михаил Каплан из Всероссийского НИИ фитопатологии в Одинцовском округе исследовали повышение плодородия почв, разработали идеи по созданию «искусственной земли» и «умного» экологичного удобрения.

Кандидат физико-математических наук Александр Дружинин работает в Институте физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна в Черноголовке. Ему принадлежит задумка о тончайшем покрытии, которое не теряет прочности. Это можно использовать даже в стоматологии при создании зубных штифтов.

Отметим, что это лишь малая часть больших достижений подмосковных ученых, чьи идеи и разработки широко применяются в разных сферах страны.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о поддержке участников спецоперации и их семей в Подмосковье.