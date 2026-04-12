Губернатор Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Пасхой

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в MAX обратился к жителям региона с поздравлением по случаю праздника Светлого Христова Воскресения. Глава Подмосковья назвал Пасху праздником надежды, обновления и торжества жизни.

По словам губернатора, этот день объединяет людей вокруг вечных ценностей — добра, милосердия и заботы о ближних. Воробьев подчеркнул, что в пасхальные дни особенно остро осознается важность нахождения рядом с семьей, а также необходимость делиться теплом и радостью с теми, кто нуждается в поддержке.

«Пасха — это праздник надежды, обновления и торжества жизни. Он объединяет нас вокруг вечных ценностей: добра, милосердия, заботы о ближних. В эти дни особенно сильно ощущаешь, как важно быть рядом с семьей, делиться теплом и радостью с теми, кто нуждается в нашей поддержке», — отметил он.

Глава региона пожелал жителям Московской области крепкого здоровья, мира и благополучия. Он выразил надежду, что в домах земляков всегда будут царить уют и согласие, а вера поможет преодолевать любые жизненные трудности.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья в преддверии Пасхи навестил героя СВО и его семью в Электрогорске.