«Мы прошли эту зону турбулентности»: Воробьев высказался о муниципальной реформе

Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья, поделился своим мнением о муниципальной реформе и подчеркнул ощутимые преимущества, которые регион получил благодаря его работе, передает газета «Ведомости».

Он подчеркнул, что 131-й закон [о местном самоуправлении] — это деликатный, комплексный и значимый документ. Его реализация во многом обусловлена спецификой страны.

Воробьев указал на различия между муниципальными образованиями в Краснодаре и Московской области. В столице ситуация совершенно иная, но, тем не менее, компромисс был достигнут.

«У нас в Московской области, слава Богу, этой темы вообще нет. Мы прошли эту зону турбулентности. Да, у нас были дебаты, да, у нас было много собраний, но мы благодарны нашим и муниципальным депутатам, и жителям, что мы смогли договориться и сегодня округа, которые действуют, показывают свою эффективность», — отметил он.

Регулярное общение с населением — это обязательное условие, и современные технологии позволяют каждому легко это делать как очно, так и удаленно, добавил губернатор.

Ранее губернатор Воробьев рассказал о сотрудничестве с Москвой и развитии области.