Подмосковному НИИ акушерства и гинекологии присвоено имя академика Краснопольского
Фото: [МОНИИАГ]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о присвоении имени академика Владислава Краснопольского Московскому областному научно-исследовательскому институту акушерства и гинекологии (МОНИИАГ).
Решение принято в целях увековечения памяти заслуженного врача Российской Федерации, почетного гражданина Московской области. Владислав Краснопольский (1938 – 2022) отдал медицинскому учреждению более 60 лет жизни. Прославился разработками и внедрением в практику эндоскопических методов в гинекологии. Он уделял большое внимание вопросам, касающимся снижения материнской смертности и увеличения рождаемости.
Как отмечает директор МОНИИАГ Василий Петрухин, для всего коллектива института большая честь и огромная ответственность работать в учреждении, которое будет носить имя выдающегося ученого.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье активно модернизируют стационары.