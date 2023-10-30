Подмосковному НИИ акушерства и гинекологии присвоено имя академика Краснопольского

Решение принято в целях увековечения памяти заслуженного врача Российской Федерации, почетного гражданина Московской области. Владислав Краснопольский (1938 – 2022) отдал медицинскому учреждению более 60 лет жизни. Прославился разработками и внедрением в практику эндоскопических методов в гинекологии. Он уделял большое внимание вопросам, касающимся снижения материнской смертности и увеличения рождаемости.

Как отмечает директор МОНИИАГ Василий Петрухин, для всего коллектива института большая честь и огромная ответственность работать в учреждении, которое будет носить имя выдающегося ученого.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье активно модернизируют стационары.