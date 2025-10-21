Родственники пациентов смогут находиться в больницах круглосуточно

Минздрав России предложил разрешить родственникам и законным представителям пациентов находиться в стационарах круглосуточно для ухода за больными. Нововведение будет действовать при соблюдении санитарно-эпидемических требований, включая использование средств защиты и соблюдение правил посещения палат, сообщает Главный Региональный .

Кроме того, проект программы госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи на 2026 год предусматривает расширение перечня услуг для участников военной спецоперации и членов их семей. В частности, им будет оказываться медико-психологическая, психотерапевтическая, психиатрическая и наркологическая помощь на базе профильных федеральных медучреждений.

Документ также указывает регионам, не выполнившим нормативы по профосмотрам населения, диспансеризации, проверке репродуктивного здоровья, ЭКО, помощи пациентам с вирусным гепатитом С, стентированию коронарных артерий, эндоваскулярным операциям на сердце, а также медицинской реабилитации, скорректировать объемы медпомощи и финансирование до 1 октября 2026 года.

Федеральным и региональным органам управления здравоохранением рекомендовано совместно закупать препараты для противоопухолевой терапии через систему ОМС, чтобы обеспечить доступность лечения по всей стране.

Ранее сообщалось, что в подмосковные Центры репродуктивного здоровья обратились почти 6 тыс. семей.