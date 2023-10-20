В Подмосковье завершены работы по установке детских площадок, запланированные на 2023 год

Программа губернатора по установке детских площадок в 2023 году выполнена полностью. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Всего в 39 муниципалитетах с мая по сентябрь прибавилось 132 новые игровые зоны. За десять лет реализации проекта он стал очень популярным. Как отмечает глава регионального ведомства Михаил Хайкин, жители активно участвуют в голосовании по по выбору мест для установки игровых комплексов.

В Министерстве благоустройства также напомнили, что губернаторские детские площадки имеют площадь от 300 квадратных метров до 450. Они насыщены разнообразными игровыми элементами, рассчитанных на детей разных возрастов. Рядом с площадками устанавливаются лавочки и урны для удобства родителей и сопровождающих, а для безопасности территорию оборудуют современными системами наружного освещения и камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион».

Ранее Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.